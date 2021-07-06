قبل طرحه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A03s

جدة - نرمين السيد - ويتميز هاتف "Galaxy A03s" بسعره بالإضافة إلى مواصفاته.
ويتمتع هاتف سامسونج الجديد بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة +HD مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة على جانب الهاتف، وفقا موقع "Gadgets 360".
ويأتى الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الأساسية منها 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل.
وسيحتوى الهاتف على بطارية سعة 4000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.
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