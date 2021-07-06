صور- ملابس صيفية يمكن الاستعانة بها على طريقة الأوكرانية آنا أندريس

جدة - نرمين السيد - وتسببت صور آنا أندريس عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" فى زيادة شهرتها، لحرصها على نشر أجمل أزيائها. وتتألق عارضة الأزياء الأوكرانيا، صاحبة الـ 28 عاما من عمرها، فى مختلف الملابس سواء الكاجوال أو فساتين السهرة أو الكلاسيك. وتعشق بعض الفتيات تقليد ملابس المشاهير، لذا يمكن الاستعانة بإطلالات تلك العارضة لبساطة ملابسها وزيادة أناقتها. وتحرص الأوكرانية على ممارسة الرياضة والحفاظ على وزنها المثالى حتى بعد ولادة طفلها.

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