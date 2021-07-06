بالطريقة الهندية.. الدجاج التندورى

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة طهى الدجاج وهى "الدجاج التندورى" وهى وصفة هندية تتواجد فى بعض المطاعم حولنا، بتتبيلة الزبادى مع البهارات والتوابل الهندية. ولتحضير الدجاج بالوصفة الهندية نحتاج إلى بعض المكونات، منها: -5 قطع أفخاذ الدجاج. -ملعقة صغيرة بابريكا. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون. -حبة ليمون "عصير". -ملعقة صغيرة من بهارات التندورى المطحونة. -كوب زبادى. -2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتى. -ملعقة كبيرة من معجون الثوم بالزنجبيل. -نصف ملعقة صغيرة من الكركم. ولتحضير الدجاج التندورى، يجب: خلط الزبادى مع البابريكا والملح والفلفل الأحمر وبهارات التندورى وعصير الليمون والكركم والملح، ويضاف له الزيت النباتى ومعجون الزنجبيل والثوم. صنع شقوق بواسطة سكين حاد فى الدجاج، وتوضع التتبيلة وفركها جيدا بالخليط وتغطية الدجاج المتبل ويترك بالثلاجة ليلة كاملة. وضع سلك شبكى فوق الصينية، وعليها الدجاج وتدخل الفرن على حرارة 180 لمدة نصف ساعة حتى تنضج، ثم تخرج وتقدم ساخنة.

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