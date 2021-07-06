لضمان الخصوصية.. طرق تأمين رسائل ماسنجر

جدة - نرمين السيد - ويتوفر فى فيسبوك بعض المزايا المهمة التى تتمكن من تأمين مستخدمى ماسنجر والحفاظ على خصوصية رسائلهم.

ومن بين مزايا فيسبوك "App Lock"، الميزة المتاحة لمستخدمى هواتف آيفون وأجهوة آيباد فقط، والتى توفر المزيد من التحكمات لدى المستخدمين لتأمين الرسائل الشخصية ومنع الآخرين من الوصول إليها، وفقا لموقع "Indian Express".

وتستخدم تلك الميزة من خلال بصمة الإصبع أو الوجه، ويتم استخدامها عن طريق فتح التطبيق بعد استكمال التحديث والتوجه إلى إعدادات الخصوصية ثم التمرير لأسفل إلى ميزة قفل التطبيق App Lock وتشغيلها.

وهناك طريقة أخرى متوفرة لجميع الهواتف، وهى فتح التطبيق والضغط على صورة الملف الشخصى للمستخدم أعلى اليسار، والانتقال إلى المحادثات السرية والنقر عليها وتشغيلها، ثم تحديد وقت للرسائل ، والضغط على رمز الساعة أثناء كتابتك للرسائل وتحديد متى ترغب فى اختفاء رسائلك.