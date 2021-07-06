أبل تزود هواتف iPhone 13 بميزة شحن أكثر من جهاز فى وقت واحد

جدة - نرمين السيد - وتعمل أبل على طرح مجموعة هواتف iPhone 13، من خلال تزويدها بقوة شحن لاسلكية عكسية بمعدلات أكبر مقارنة بهواتفها السابقة.

وتتوفر هواتف أيفون 13 القادمة بميزة الشحن اللاسكى، الذى يساهم فى شحن أكثر من جهاز فى وقت واحد مثل AirPods والساعات الذكية عن طريق وضعها فى الجزء الخلفى من الجهاز، وفقا لموقع "9to5Mac".

ويساعد قوة الشحن بمعدلات أكبر فى إدارة أفضل لحرارة هواتف iPhone 13، بجانب إضافة قوة كهربائية أعلى للهواتف.