صباحك ومطرحك.. أغرب أنواع المصاعد فى العالم

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جدة - نرمين السيد - وذكر يونس، اليوم الثلاثاء، فى صباحك ومطرحك، أن هناك الكثير من أنواع المصاعد الغريبة فى مختلف بلاد العالم، منها:
-مصعد الأكوادوم:
يتواجد ذلك النوع من المصاعد فى ألمانيا، ببرلين، ويعبر ذلك المصعد خلال حوض مائى يبلغ ارتفاعه 28 قدما، كما يوفر فرصة التمتع بالأحياء المائية.
-مصعد فندق الأقصر فى لاس فيجاس:
يتميز هذا المصعد بتصميمه الغريب المائل بزاوية حادة 39 درجة لكى يتماشى مع الشكل الهرمى للفندق.
-مصعد متحف فيكتوريا:
يعد أكثر المصاعد المذهلة فى العالم، فهو يوفر لمن يركبوه ويمنح تجربة فريدة من نوعها، ,يُلون مظهره الخارجى باللون الذهبى ويشبه قفص العصافير.
-مصعد مدينة أوساكا فى اليابان:
يمثل إنجاز معمارى مبتكر، فهو يتميز بتصميم مختلف، ويبلغ وزنه 5 أطنان ويتمكن من استيعاب حوالى 80 راكبا دفعة واحدة.
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