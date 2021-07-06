نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالكورنيش وصفط و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، والطرق المؤدية إليهما.

وأشار صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها المرج والخصوص وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق البساتين والمنيب.

ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا محور صفط وشارع ثروت وأمام مترو الجامعة، ونصح بسلوك شارع مراد وشارع الجامعة.

وتوجد بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

أما عن محافظة القليوبية، قال إن هناك زحامًا عند ميت نما أسفل الدائرى للمتجهين إلى مناطق المؤسسة، بينما محافظة القاهرة تشهد ارتفاعًا فى الكثافات المرورية عند أعلى الحدائق للقادمين من الزاوية وأعلى المطرية للمتجهين من الكابلات إلى حلمية الزيتون.

ويشهد كورنيش النيل زحاما عند الساحل للمتجهين إلى السبتية، وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.