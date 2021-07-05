أمريكى يحطم الأرقام القياسية فى تناول شطائر الهوت دوج

جدة - نرمين السيد - وأقيمت مسابقة "ناثان"، مساء أمس، فى دورتها الرابعة عشر، بعد تمكن جوى من تحقيق الأرقام القياسية فى تناول 76 شطيرة من الهوت دوج فى 10 دقائق.

وجاء فى مقابلة مع شبكة "إى إس بى إن"، وقال: "قد شعرت بالارتياح.. حتى لو كنت غير مرتاح، فإن جعل الجميع يهتفون لى ويشجعوننى، جعلنى أشعر أننى بحالة جيدة".

وجاء جوى فى المركز الأول بعد تمكنه من تناول 76 شطيرة، بينما فاز جيفرى إسبير بالمركز الثانى تناوله 50 شطيرة هوت دوج.

ولكن على صعيد السيدات، فازت ميشيل ليسكو بالمسابقة بعد تناولها 30 شطيرة هوت دوج فى 10 دقائق، بينما لم تخض البطلة ميكى سودو، هذا العام المنافسة لأنها حامل، فيما وصفت ليسكو، من توكسون، فى أريزونا، فوزها بأنه "شعور رائع"، وفقا لصحيفة "usatoday" الأمريكية.