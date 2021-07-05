حفل زفاف برازيلى على الطريقة المصرية القديمة بالقرية الفرعونية

جدة - نرمين السيد - احتفل ثنائى برازيلى، اليوم الإثنين، بزفاهما فى أحضان بلاد الفراعنة، بعيدين عن وطنهما الأم بلاد السامبا، فعلى الرغم من أن الحضارة البرازيلية غنية بثقافاتها المتنوعة إلا أنهما اختارا الاحتفال على الطريقة المصرية القديمة.





فانعكس عشق العروسان للحضارة المصرية القديمة على حفل الزفاف، فحرص العروسان على الخروج من النمط التقليدى لملابس الزفاف والحفل التقليدي، ليرتديا الملابس الفرعونية المميزة، مع القيام بمراسم الزواج على الطريقة المصرية القديمة بالقرية الفرعونية بالجيزة. وجذبت تلك الخطوة أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى وحصلت على إشادة كبيرة، حيث تعكس مدة حب الحضارة المصرية القديمة.

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