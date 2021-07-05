600 دولار.. تسريبات عن سعر ساعة سامسونج الجديدة «Galaxy Watch 4»

جدة - نرمين السيد - وتتمتع ساعة سامسونج الجديدة بعدد من المميزات الطبية والرياضية، كما يأتى منها حجمين، وفقا لموقع "slashgear".

وستتوفر ساعة سامسونج بحجم 42 ميلليمتر بسعر 560 دولار أمريكى أى ما يعادل 9 آلاف جنيه مصرى، بينما الحجم 44 ميللميتر فستتوفر بسعر 600 دولار أمريكى.

ومن المتوقع أن شركة سامسونج لن ترفق شاحن مع الطراز القادم، كما أوضحت أن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 القادمة ستكون بنفس سعة بطارية Galaxy watch 3، لذلك ربما ستتمكن من استخدام شاحن Galaxy watch 3 الحالى مع الطراز الجديد Galaxy Watch 4.

ومن الممكن استخدام توصيل ساعات رأس بلوتوث مع الساعة الذكية، ويخدم تلك الميزة هؤلاء الرياضيين الذين يتركون هواتفهم بالمنزل، كما ستدعم نظام الأقمار الصناعية GNSS لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافى.