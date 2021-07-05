صور- فساتين خفيفة للمحجبات فى مصيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات المحجبات إلى الاستعانة بالملابس التى تناسب تلك الأجواء، مع مواكبة أحدث صيحات الموضة. وتحرص المحجبات على ارتداء الفساتين ذات الأسلوب المحتشم المتلائم مع الحجاب، فمن الممكن الاستعانة بالقصة الواسعة المطاطية. وتوجد تصميمات خفيفة بالحجاب فى الإطلالات الصيفية منها ذات الأكمام المرتفعة الأكتاف، أو الفساتين الواسعة ذات طبقتين مموجتين وحزام فى الخصر. وتستعين بعض الفتيات بالفساتين المنقوشة المصممة بجيوب وحزام فى الخصر، لدورها فى منح إطلالة منعشة.

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