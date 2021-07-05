قراصنة يطلبون 70 مليون دولار للإفراج عن بيانات مئات الشركات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - طلب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن الهجوم الأخير ببرامج طلب الفدى، مبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التى استولوا عليها، حيث أصاب هجومهم مئات الشركات فى أمريكا والعالم.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، نشرت عصابة تنشط فى جرائم الإنترنت، وتحمل اسم "ريفيل"، الطلب على مدونتها فى وقت متأخر من يوم أمس الأحد. وقال ألان ليسكا، الخبير فى شركة ريكوردد فيوتشر لأمن الإنترنت، إن "الرسالة تبدو حقيقية"، مشيرًا إلى أن ريفيل تستخدم تلك المدونة منذ العام الماضى.

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