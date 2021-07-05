صباحك ومطرحك.. هاشتاج «صباحك فين مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" احتلاله التريند الأول، معلقا: "صباحك فين مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر، صباحكوا خير وسعادة وهنا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "صباح الخير فى أفضل التوقيت"، "أفضل مذيع راديو"، "رقم واحد".

وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.