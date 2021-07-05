فيديو - آخر تقاليع حفلات الزفاف .. الفرح استمر 4 أيام والسكان أبلغوا الشرطة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن السكان في منطقة تيلفورد البريطانية، اشتكوا من الموسيقى الصاخبة التي ظلت تعمل حتى الساعة الثالثة صباحًا، وإطلاق الألعاب النارية وسط صفوف السيارات الفارهة التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترلينى والتي تسد الشوارع.ى

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وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن التقارير التي تتحدث عن السلوك المعادى للمجتمع المرتبط بالتجمع، الذي يعتقد أنه استمر بين يوم الجمعة 25 يونيو وحتى مساء الإثنين 28 يونيو، "ستؤخذ على محمل الجد"

وكان مجموعة من الجيران قد دونوا تغريدة للشكوى من حفل الزفاف قائلين: "هناك حالة من الغاضب تمامًا من الألعاب النارية التي لا تزال تنطلق في هذا الوقت من الليل. لقد اضطر كثير من السكان إلى تحمل هذا الأمر في آخر أربع ليالٍ، وهذا ليس عدلاً على الإطلاق".