جوجل تحذف تطبيقات سرقت كلمات مرور فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "إنجادجت" إن جوجل أزالت تطبيقات Android الشائعة التى سرقت كلمات مرور خاصة بمنصة فيسبوك، ويبلغ عدد عمليات تحميل تلك التطبيقات أكثر من 5.8 مليون فى متجر جوجل بلاى. وتواصل جوجل سحب تطبيقات أندرويد التى ترتكب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بعد أن اكتشف محللو الويب أن التطبيقات تسرق تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك عبر خداع المستخدمين. كان هناك 5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة فى هذه المجموعة، ولكن جميعها استخدمت نفس كود JavaScript وتنسيقات ملفات التكوين لتمرير المعلومات. وحظرت جوجل جميع مطورى التطبيقات المحذوفة من المتجر، على الرغم من أن ذلك قد لا يمثل رادعًا كبيرًا عندما يمكن للجناة على الأرجح إنشاء حسابات مطورين جديدة.

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