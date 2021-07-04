شاومى تستعد لطرح أسرع شاحن فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شاومى أن شاحنها الجديد يتمكن من شحن بقوة 200 وات وينتقل من 0 إلى 100 ٪ فى غصون 10 دقيقة فى حد أقصى، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى. وأطلقت الشركة على تقنيتها الجديدة اسم HyperCharge، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عنه خلال الفترة المقبلة. وكانت شاومى قد قدمت تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة بقدرة 120 وات، إلى جانب هاتفها الرائد Mi 10 Ultra، والتى يمكنها شحن الهاتف بالكامل فى 23 دقيقة، ومن المقرر أن تنطلق تقنية الشحن السريع الجديدة مع الهاتف الرائد Mi 11 Pro، الذى كشفت عنه الشركة فى شهر مارس الماضى.

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