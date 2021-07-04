صور- موضة حقائب اليد فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتعد حقيبة اليد جزءا أساسيا لمنح مرتديته الأناقة ومسايرة الموديلات الجديدة المواكبة لموضة صيف 2021.

وتصدرت الحقائب الصغيرة من الموديلات الغريبة موسم الصيف مع اختلاف وتنوع أشكالها بطريقة مميزة، والتى من الممكن مزجها مع الجلد وارتداؤها مع الملابس العصرية التقليدية خصوصا أنها تتناسب مع معظم الأزياء العملية البسيطة.

وظهرت الحقائب البوكيت العصرية والتى تعد هى الاختيار الأنسب لبعض الفتيات سواء فى أماكن العمل أو الخروجات المسائية، لدورها فى منح مرتديتها إطلالة عملية وأنيقة.

ومن أشهر الموديلات للحقائب الصغيرة الرائجة لموضة صيف 2021هى تلك التى تتميز بذراع قصيرة، والتى كانت تختارها أغلب السيدات فى فترة التسعينيات، ولكنها عادت من جديد لتكون خياراً مثالياً من أجل الحصول على مظهر عصرى وأنيق ويمكن تنسيقها مع فساتين السهرة القصيرة أو أزياء عملية بسيطة.

وبرزت منها الموديلات مع الحزام، حيث يعتبر هذا الموديل بالتحديد هو الأفضل، لأنه يمكن تنسيقه مع أغلب الملابس بدون مواجهة أى صعوبات، بداية من الأزياء العملية وحتى الأنيقة، كما تعتبر الحقائب الصغيرة على شكل صندوق من أشهر صيحات الموضة لهذا الصيف، فيأتى شكلها قريباً من الصندوق مع خامات مميزة مثل الأخشاب المتداخلة، لتمنح السيدة مظهراً صيفياً جذاباً، خصوصا أنه يمكن تنسيقها مع الملابس العصرية البسيطة.