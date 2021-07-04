إلسا يجتاح الكاريبى.. وهايتى تحذر من فيضانات مدمرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، "إلسا"، أول إعصار فى الموسم فى المحيط الأطلسى من الدرجة 1 على مقياس "سفير- سيمبسون"، حيث تراجعت قوته ليلة السبت، وبلغت سرعة رياحه 120 كم.

من جهته، أعلن المركز الأمريكى لرصد الأعاصير، أن الإعصار وصل إلى جنوب جزيرة إيسبانيولا، التى تضم هايتى والدومينيكان، وتحرك نحو الشمال الغربى.

وأضاف: "يقترب إلسا من الساحل الجنوبى لجزيرة إسبانيولا، ثم من جامايكا ومن أجزاء من شرق كوبا الأحد".

ويتوقع أن يعبر "السا" بحلول الإثنين، فوق وسط وغرب كوبا ليواصل طريقه نحو مضيق فلوريدا، ويمكن أن يؤدى الإعصار إلى ارتفاع مستوى مياه البحر إلى ما يصل لمتر ونصف المتر فى جنوب كوبا، وحوالى 1.2 متر على ساحل إسبانيولا، وأقل من متر قرب جامايكا.

بدورها، رفعت سلطات هايتى مستوى التأهب إلى الدرجة الحمراء، وهى الدرجة القصوى، فى البلاد، وقال الدفاع المدنى، إن "رياحا قوية تراوح سرعتها بين 118 و130 كلم بالساعة أو فيضانات شديدة أو سيول وحلية، يمكن أن تحدث فى جنوب البلاد".

وتنفد إمدادات الطوارئ فى هايتى، مثل الماء والمواد الغذائية، حيث تستخدم إمدادات الإغاثة لمساعدة آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب عنف العصابات.

وفى العام، 2016، دمر الإعصار "ماثيو" من الفئة الرابعة، مناطق فى هايتى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وأضرار بنحو مليارى دولار.