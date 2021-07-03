خاصية لفيسبوك تنبه المستخدمين بشأن المحتويات المتطرفة

جدة - نرمين السيد - بدأت "فيسبوك" اختبار خاصية تنبيهات جديدة لسؤال المستخدمين لاسيما عما إذا كانوا يرصدون أى مؤشرات إلى ميول متطرفة تظهر لدى أصدقائهم، ما أثار قلقًا لدى الجهات الأمريكية المحافظة.





وبحسب "أندبندت عربية"، أوضح الناطق باسم الشركة "أندى ستون"، فى تغريدة عبر "تويتر" أن الشبكة الاجتماعية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة التطرف العنيف.

وترمى خاصية "ريدايركت إينيشياتيف" بحسب "فيسبوك" إلى توجيه الأشخاص الذين يستخدمون مصطلحات للبحث متصلة بالكراهية أو العنف إلى موارد أو مجموعات للتربية أو التوعية.

ولفتت الشركة إلى أن عمليات البحث المتصلة بالحركات المنادية بمبدأ تفوّق العرق الأبيض فى الولايات المتحدة تحيل إلى مجموعة "لايف أفتر هايت" (الحياة بعد الكراهية) الساعية لمساعدة الأشخاص على ترك مجموعات اليمين المتطرف، خصوصًا تلك المنادية بتفوّق البيض.

وتظهر لقطة شاشة نُشرت عبر "تويتر" لهذه التنبيهات، رسائل تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يخشون من اعتناق أحد معارفهم الفكر المتطرف أو ما إذا كانوا شخصيًا تعرّضوا لمحتويات متطرفة، ويمكن لهؤلاء عندها الضغط على رابط بهدف "طلب المساعدة" أو إغلاق النافذة المنبثقة لهذه المضامين.

وقال الجمهورى فى ولاية فيرجينيا نيكولاس فريتاس الذى تشارك إحدى هذه التنبيهات عبر "تويتر"، "أنا قلق للغاية من أن بعض اليساريين التكنوقراط يعملون على إيجاد بيئة أورويلية يتم فيها إسكات الناس اعتباطياً أو حظرهم لمجرد أنهم تلفظوا بشى لا تحبه الشرطة الفكرية".

وتواجه "فيسبوك" وسائر الشبكات الاجتماعية ضغوطًا للحدّ من انتشار الأخبار الكاذبة التى ربما تدفع إلى العنف، وعززت الشبكة العملاقة أخيرًا أدواتها التلقائية لمساعدة المشرفين على المجموعات، الساعين للحفاظ على سلامة النقاشات.

وتتحقق الأدوات التلقائية فى "فيسبوك" من المنشورات فى المجموعات وشرائط الأخبار التى تنتهك قواعد المنصة على صعيد المحتويات المسموح بنشرها.

وفى يونيو الماضى، جمّدت "فيسبوك" حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب لعامين بسبب تشجيعه أنصاره على الهجوم على مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الفائت فى واشنطن.