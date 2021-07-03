جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، تناولت مولى شولير ملكة المسابقة العام الماضى، مع الفائز بالمركز الثانى، 34 شطيرة برجر فى 10 دقائق، ولم تتمكن من التهام عدد الشطائر التى تناولتها العام الماضى، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسى البالغ 35 شطيرة.
وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين فى الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر فى 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4.350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1.750 دولارا نقدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متسابقان يأكلان 34 شطيرة برجر فى 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.