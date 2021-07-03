متسابقان يأكلان 34 شطيرة برجر فى 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، تناولت مولى شولير ملكة المسابقة العام الماضى، مع الفائز بالمركز الثانى، 34 شطيرة برجر فى 10 دقائق، ولم تتمكن من التهام عدد الشطائر التى تناولتها العام الماضى، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسى البالغ 35 شطيرة.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين فى الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرجر فى 10 دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4.350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1.750 دولارا نقدا.