الصين تطلق 5 أقمار صناعية جديدة من مركز تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال السلطات الصينية - وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا - إنه جرى إطلاق قمرين صناعيين من طراز "جيلين-1 01 بى" و"شينغشيداى-10" و 3 أقمار من طراز "جيلين-1 قاوفن 03 دى" على متن صاروخ لونغ مارش-2 دى، مشيرة الى أن إن هذه هى المهمة رقم 376 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

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