هجوم إلكترونى يستهدف شركة برمجيات كبيرة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة برمجيات، مقرها ولاية (فلوريدا) الأمريكية أنها ربما تكون قد تعرضت لهجوم إلكترونى ببرمجيات الفدية الخبيثة استهدف إحدى برمجياتها، ومن المحتمل أن يكون قد أثر على نحو 200 شركة تستخدم تلك البرمجيات.





وقالت شركة (كاسيا) - فى بيان نشرته على موقعها الليلة الماضية - إنها تواجه هجومًا محتملاً على أداة (VSA) التى تنتجها، مشيرة إلى أن الضرر اقتصر على عدد صغير من عملائها، بحسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم السبت.

وأضافت الشركة أنها بصدد التحقيق فى أسباب الحادث، لكنها أوصت مستخدمى خوادم (VSA) التى تنتجها بإغلاقها فورًا حتى تلقى إشعار آخر من الشركة، وذلك فى إشارة إلى الأداة التى تستخدمها بعض الشركات لإدارة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الشبكة.

من جانبها، قالت وكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلى الأمريكية، فى تغريدة على "تويتر" إنها تتخذ إجراءات لفهم طبيعة هجوم الذى تعرضت له شركة "كاسيا" والتعامل معه.

فيما قالت شركة الأمن المستقلة "هانتريس لابز" بأنها تحقق فى استخدام مزودى خدمة لقرصنة ما يقرب من 200 عميل من عملاء شركة "كاسيا"، يتراوحون بين شركات صغيرة وشركات كبيرة.

ووصف جون هاموند، كبير الباحثين الأمنيين فى شركة "هانتريس لابز"، الهجوم بأنه "هائل ومدمر لسلسلة التوريد".

ويأتى الهجوم الإلكترونى فى الوقت الذى أعرب فيه خبراء الأمن والمشرعون عن مخاوف متزايدة بشأن سلامة أنظمة الأمن الإلكترونى فى الولايات المتحدة بعد سلسلة من هجمات برمجيات الفدية عالية المستوى، منها الهجوم على "JBS"، شركة تصنيع اللحوم الكبرى، والهجوم على خط أنابيب "كولونيال بايبلاين"، بحسب الصحيفة.

وأدى الهجوم الإلكترونى على خط الأنابيب، الذى يوفر 45 فى المائة من إمدادات الوقود للساحل الأمريكى الشرقى، إلى إغلاق مؤقت للعمليات، ليثير حالة من الذعر الكبير ويتسبب فى نقص الغاز فى جميع أنحاء البلاد.