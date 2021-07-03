وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى وزوجته يستعدان للطلاق

جدة - نرمين السيد - أعلن متحدث باسم وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف، وأحد أبرز الوزراء فى حكومة بوريس جونسون، الجمعة أن "غوف انفصل عن زوجته سارة فاين ويستعدان للطلاق"، بحسب رويترز.





وقال المتحدث إنه "انفصال ودى تماما لم يتدخل فيه أى شخص آخر.. لقد ابتعدا عن بعضهما خلال العامين الماضيين لكنهما ما زالا صديقين". وأضاف: "اتفقا على الانفصال وهما الآن فى عملية إنهاء إجراءات الطلاق". وتابع: "سيواصلان رعاية طفليهما وسيظلان صديقين.. تدعو الأسرة الجميع للحفاظ على خصوصيتها فى الوقت الراهن، ولن تقدم أى معلومات إضافية".

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