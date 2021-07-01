فيديو.. تقاليد غريبة بالدنمارك نتج عنها مقتل 175 حوتا

جدة - نرمين السيد - وقام عدد من الصيادين فى جزر فاو الدنماركية بقتل 175 حوتا، ناتجا عن تلك العادة تحول البحر إلى اللون الأحمر بعد أن قاد الصيادون قواربهم نحو الشاطئ بينما انتظر آخرون بخطافات وسكاكين ورماح لقتل الحيتان، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية أن دعاة حماية البيئة البحرية المعروفين باسم Sea Shepherd أو حماة البحر أطلقوا طائرة دون طيار لتوثيق المذبحة التي تتم سنويا من السكان الأصليين للأرخبيل الدنماركى.

وجاء بالتقرير انقسام سكان جزر فاو حول قتل الحيتان، ولكن يوجد الكثير الذين يحثون وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات غير الحكومية على احترام ثقافة الجزيرة التقليدية، حيث يحتفظ الصيد بمكانة مركزية ويتم الاحتفاظ بجميع لحوم الحيتان للطعام.

وتسببت تلك العادة فى 6500 حوت ودولفين خلال العقد الماضى، وأظهرت لقطات من الطائرة بوجود قارب يحمل مجموعة من الحيتان المتخلفة فى محاولة على ما يبدو لدفعهم إلى الشاطئ.