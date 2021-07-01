اكتشاف معدن غامض قرب البحر الميت 

جدة - نرمين السيد - ولم يكن "ألابوجدانيت"، وهو معدن من الفوسفيد، معروفا للعلم حتى قبل عقدين فقط، بعد أن عثر على أجزاء من نيزك حديدى صغير من نهر Bolshoi Dolguchan فى شرق ياقوتيا، روسيا.
وكشفت عينة من الشظايا لاحقا عن وجود بنية معدنية جديدة تحدث عندما تنتشر طبقات رقيقة من البلورات فى جميع أنحاء خليط النيزك البليسيت.
وفى وقت لاحق، عثر على "ألابوجدانيت" فى النيازك الأخرى أيضا، ما يشير إلى أن المعدن النادر قد لا يكون حصريا تماما كما كان يعتقد.
وفى دراسة جديدة، أبلغ العلماء عن اكتشاف "ألابوجدانيت" فى صحراء النقب، الواقعة إلى الجنوب الغربى من البحر الميت.
ويشرح فريق من الباحثين بقيادة عالم البلورات سيرجى بريتفين، من جامعة سان بطرسبرج فى روسيا: "إن اكتشاف متعدد الأشكال عالى الضغط لـ (Fe,Ni)2P، "ألابوجدانيت"، فى صخور بيروميتورفيك السطحية لتشكيل Hatrurim المحيط بحوض البحر الميت، هو أول حدث أرضى لمعدن عُجثر عليه فقط فى النيازك الحديدية".
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