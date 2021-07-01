آخر موضة المشروبات.. مكونات قهوة الذهب

جدة - نرمين السيد - وابتكرت تلك المطاعم والمقاهى تقاليع جديدة لجذب الزبائن منها قهوة الذهب، وذلك من خلال إضافة غبار الذهب الصالح للأكل.

وبعد تداول قهوة الذهب بين المشاهير والرياضيين، بدأ البعض يتساءل عن تكوينها الى يرجع إلى حبوب بن الأرابيكا، الذى يزرع فى إثيوبيا فقط، حيث تخلط معها حبيبات ذهب خالص عيار 24 قيراطا، ويتم تقديمها مع شوكولاتة المارشميلو التى تضاف عليها قطعة من الذهب عيار 24 قيراطا أيضا.

وتتميز إمارة دبى بمنتجاتها المختلفة التى تحتوى على الذهب منها الشاى وعصير التفاح والكب كيك والكريمة المخفوقة، كما يذكر أن هناك فندق فى المدينة الإماراتية حرص على تقديم كوبا من الكابتشينو المضاف إلى ذهب من عيار 24 قيراطا مقابل 20 دولارا.

وتقدم فنادق عدة، منها برج العرب، لروادها فرصة تجربة مذاق قهوة بالذهب الخالص عيار 24 قيراطا، حيث تقدمها فى كوب من الكابتشينو، بسعر يصل إلى 23 دولاراً للفنجان الواحد.