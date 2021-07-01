بدءا من اليوم.. شاومى تبدأ فى زيادة أسعار منتجاتها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شاومى أنه بداية من اليوم الموافق 1 يوليو 2021، تستعد الشركة لزيادة أسعار المنتجات حوالى 3-6 ٪ فى أسواق الهند.
وأرجعت الشركة السبب إلى نقص مكونات الإلكترونيات وارتفاع رسوم الشحن وضغوط التكلفة الأخرى أجبرتها على زيادة أسعار التجزئة لمنتجاتها، وفقا لموقع "livemint".
وأشار المتحدث باسم الشركة الصينية: "إلى أنه فى ظل استيعاب شاومى للتكاليف المتزايدة باستمرار، شهدت بعض منتجاتها ارتفاعا فى الأسعار، لذا من المتوقع فرض زيادة حتمية من 3 إلى 6٪ ، من نسبة أسعار أجهزة التلفزيون الذكية لدينا، بدءًا من 1 يوليو فصاعدًا".
وتعد شاومى هى العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية التى تمتلك 26% من حصة سوق أجهزة التلفزيون، وتعد أيضا العلامة التجارية الأكثر مبيعا بحصة سوقية تبلغ 17٪، وذلك ما كشفته شركة تحليلات السوق Counterpoint.
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