فيديو.. صينى يستخدم الآلة الحاسبة فى عزف الموسيقى

جدة - نرمين السيد - وخصصت الآلة الحاسبة لدى الكثير فى تسهيل العمليات الحسابية سواء للعاملين بالمجالات الحسابية أو التجارية أو الطلبة فى مختلف المراحل التعليمية.

ولا يوجد استخدام آخر سوى الأمور الحسابية حتى أدخل الطالب الصينى طريقة جديدة لتحويل الآلة الحاسبة إلى آلة بيانو، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وقدمت "روسيا اليوم" فيديو للصينى وهو يعزف مقطوعة تحاكى أصوات البيانو، مستعينا بـ 4 آلات حاسبة حتى يعتقد الآخرين أنه يستخدم آلة موسيقية تصدرا نغما جذابا.