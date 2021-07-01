إنستجرام تطرح ميزة جديدة تتعلق بالـ «stories»

جدة - نرمين السيد - وتوفر إنستجرام ميزة مشاركة وتعديل الصور ملصقا يتيح لمستخدميه مشاركة الروابط، بدلاً من وظيفة التمرير السريع لأعلى المشابهة لفيسبوك.

وبدأت الشركة فى اختبارها الجديد بهدف توسيع القدرة على نشر الروابط القابلة للتمرير عبر ميزة القصص، والتى توفرها المنصة التابعة لشركة فيسبوك لعدد قليل من المستخدمين، إذ يشترط أن يكون صاحب الحساب يمتلك 10 آلاف متابع أو تم التحقق منه، وفقا لموقع "gizchina".

ولكن يمنح الاختبار الجديد لمستخدمو إنستجرام ميزة أخرى تساعد فى إضافة رابطا لأحدى مواقع الويب باستخدام ملصق القصص، وبدلا من الروابط القابلة للتمرير، والتى يمرر المتابع لأعلى لمشاهدة محتوى الرابط، سيتمكن من ذلك بنقرة واحدة.

ويسمح ملصق قصص إنستجرام الجديد، للمتابعين بإضافة ردا على القصة، وستعمل الشركة على مراقبة أنواع الروابط التى ينشرها الأشخاص مع مراقبة المعلومات الخاطئة والرسائل غير المرغوب فيها بشكل خاص.