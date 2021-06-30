فيسبوك تطرح منصة «بوليتين» للمقالات المجانية والمدفوعة

جدة - نرمين السيد - وتعد تلك المنصة منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية.

وكشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى للشركة، أن فيسبوك تعاقدت مع بعض الكتاب، كما أنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى "بوليتين" لدى تدشينها، وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتدشن فيسبوك المنصة، بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين، مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل، وتان فرانس نجم برنامج تليفزيون الواقع "كوير آى".

وأوضحت الشركة موقع بوليتين سيكون متاحا فى أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.

وتعد "سابستاك" هى منصة رائدة فى مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكترونى، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما، وتنافس شركات تكنولوجية أخرى فى هذا المجال، مثل "تويتر" التى حازت على منصة "ريفو" الإخبارية.