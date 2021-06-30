سيدة كندية تملك 2.174 نظارة شمسية.. فما السر؟

جدة - نرمين السيد - وكشفت بعض التقارير الإخبارية اليوم الأربعاء، أن لورى تحوز 2.174 نظارة شمسية، وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الكشف عن سيارة تتحول إلى طائرة فى دقيقتين و15 ثانية وتخطط لورى، بعد أن حققت شهرة بنظاراتها ودخلت موسوعة الأرقام القياسية، لبيع المجموعة بأكملها لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

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