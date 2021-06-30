استشارى يحذر: تصرفات الطفل مرآة لسلوكيات من حوله

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى ضرورة اتخاذ الحذر عند التعامل مع طفل، حتى ولو على سبيل المزاح.

وأوضح رفعت أن الطفل فى عمر سنتين يعتبر مرآة تنعكس من خلالها تصرفات من حوله، لذا يجب التركيز والانتباه عند التعامل مع الطفل، لأنه يخزن تلك التصرفات والأفعال فى مختلف الأوقات ويستعيد تلك السلوكيات فى مختلف المواقف.

وقال إن سلوك الطفل وقت غضبه، سواء عبر بكاء أو ضرب أو علو صوت وغيره، يرجع إلى طريقة تعامل من حوله أمامه خلال عامه الأول فيما فوق.

وتابع الاستشارى حول حديثه عن سلوكيات الطفل، موضحا أنه عند تنفيذ ما يريده سواء فى الخروجات أو الهدايا، يظل الطفل غير سعيد ويعبر عن ذلك بشكل مستمر، وأشار إلى أن ذلك طبيعى ونصح بضرورة التعامل معه ومسايرته.