جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الاتفاقية تخضع للتحقيق من قبل منظمي مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة وأوروبا والصين وبريطانيا. كانت شركة «كوالكوم» المنافسة، ذكرت أن «نفيديا» قد تحدّ من إمداد منافسيها لتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية أو ترفع من أسعارها.

يأتى ذلك وسط نقص عالمي كبير في الرقائق التي يمكن أن يستمر حتى عام 2023.

يذكر أن شركة «نفيديا» أشارت -العام الماضي- إلى أنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات «Arm» لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة؛ بهدف توسيع حضورها في مجال أنظمة صياغة نماذج تنبؤات تغير المناخ والأسلحة النووية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة أمريكية تستحوذ على مصمم الرقائق البريطانى Arm فى صفقة بـ40 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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