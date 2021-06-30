نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو وأبو وافية

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى والمرج والخصوص عند مناطق الأعمال.

وأشار صابر، إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا أمام محطة مترو الجامعة عند شارع السودان للقادم من أعلى كوبرى فيصل، لذلك يفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

بينما شهدت محافظة القاهرة بعض الأحجام المرورية المرتفعة عند كوبرى أبو وافية للقادم من شبرا للمتجه إلى مناطق الحدائق ويفضل سوك المسطح الأرضى، كما نصح بسلوك كورنيش النيل للقادمين من أركيديا إلى ماسبيرو ويعد شارع شبرا هو الأفضل حالا.

بينما تعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.