صور- شيماء صابر مع رامى صبرى فى الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - واستعرضت شيماء فى الصور حملها الأول على الشاطئ، وذلك خلال عطلتها الصيفية التى تقضيها حاليًا بالساحل الشمالى. شيما صابر تعلن سلبية مسحتها.. وتطلب الدعاء لـ رامى صبرى وكانت شيماء صابر، قد نشرت فى بداية هذا الشهر صورة لها برفقة محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، على أحد الشواطئ الواقعة بالساحل الشمالى، وعلقت على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر": "صدفة جميلة جمعتنا بفخر العرب المتواضع الخلوق محمد صلاح".

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