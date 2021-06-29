جدة - نرمين السيد - الصورة لزوجين أمريكيين، نشرتها قناة العربية الإخبارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، في ولاية إنديانا. عجائب وغرائب ويظهر الزوجان فى الصورة وهما يلتقطان صورة سيلفى إلا أن المفاجأة كانت فى وجود حصان ظهر معهما فى الصورة وهو يبتسم ما أثار حالة من الضحك والانبهار عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصان يضحك أثناء التقاط زوجين أمريكيين صورة معا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.