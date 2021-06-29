آبل تستعد لطرح نسخة جديدة من iOS

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تعالج النسخة الجديدة مشكلة زيادة استهلاك شحن بطاريات الهواتف التى عانى منها بعض مستخدمى آيفون بعد تحميل نسخة iOS 14.6.
كما ستوفر إمكانية ضبط المنبهات مع أجهزة HomePod، وميزات ستجعل هواتف آيفون أكثر تفاعلا مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى والتقنيات المخصصة للمنازل الذكية، حسب روسيا اليوم.
وسيتحسن مع هذه النسخة أيضا تطبيق الطقس فى هواتف آيفون ليشمل معلومات وبيانات تغطى شريحة أكبر من البلدان، فضلا عن التحسينات التى ستعالج بعض الاخطاء البرمجية التى كانت تؤثر على بعض التطبيقات فى الهواتف.
وبالرغم من الميزات، إلا أن بعض الذين حمّلوا نسخة iOS 14.7 beta 2 التجريبية فى هواتفهم أشاروا إلى "أن هواتف آيفون المجهزة بتقنيات eSIM باتت تظهر فيها أخطاء برمجية تؤثر على عمل هذه الميزة"، الأمر الذى قالت الشركة إنها ستعمل على حله، قبل طرح النسخة النهائية.
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