بعد تسريع الصوت.. واتساب يستعد لطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - ويستعد تطبيق واتساب لطرح ميزة جديدة تتعلق بجودة الصوت واختبار ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لإصدارها قريبا ضمن سلسلة من التحديثات الجديدة التى يقوم التطبيق بها فى نسخة تجريبة لن تكون متاحة فى الوقت الحالى لجميع مستخدمي واتساب ولكن سيكون طرحها تدريجيا.

ولم تخصص ميزة واتساب الجديدة لأنظمة محددة بل يتم توفيرها لهواتف أندرويد وآيفون، حيث كان التطبيق قد طرح فى السابق ميزة لتسريع مقاطع الصوت، وفقا لموقع "9TO5Mac".

ويعرض واتساب علامات موجات صوتية متحركة على غرار إنستجرام أثناء قيام المستخدم بتسجيل رسالة صوتية، وسيتيح التطبيق للمستخدمين رؤية تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجبل، كما سيتيح للمستخدم إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال.