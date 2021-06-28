صور- فساتين صيفية للخروجات وأماكن العمل

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جدة - نرمين السيد - ومع ارتفاع حرارة الصيف تلجأ الفتيات إلى ارتداء الفساتين المريحة، للشعور بالانتعاشة فى أجواء الصيف.
وأشارت مجلة "elle" إلى بعض الفساتين التى تميز مرتديتها وتجعلهن يظهرن فى صورة أنيقة ومريحة.
ومن بين فساتين صيف 2021: الفساتين ذات الأكمام المنفوخة والتى تعد من أحدث اتجاهات فساتين فصل الربيع والصيف خلال العام الجارى.
كما تنتشر أيضا موضة الفساتين بنصف كم المنتفخة المصنوع من قطن البوبلين العضوى المتدرج، والمصمم بنصف أكمام منتفخة ورقبة مربعة، والذى يمكن ارتداؤه أثناء التنزه مع الأصدقاء، كما يمنح الأسود الحرية عند اختيار ألوان المكياج والإكسسوارات.
ويوجد الفستان المصنوع من الكتان والمصمم بالكشكشة وعارى الأكتاف وبأكمام مخددة، الذى يساهم فى الحصول على إطلالة أنثوية جذابة.
وتستعين بعض الفتيات من الفساتين ذات القطن الخالص والتى تأتى بخصر دانتيل، ويمكن ارتدائها عند الذهاب للعمل.
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