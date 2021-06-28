صباحك ومطرحك.. قصة امرأة تقتل الرجال بمستحضرات التجميل

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، إلى أنه خلال القرن الـ 17 شهدت إيطاليا قلة مستمرة فى عدد الرجال.

وأوضح يونس أنه فى عصر النهضة الأوروبى، كان الزواج سهلاً، والطلاق مستحيلاً، وبعد إتمام الزواج يكون الرجل صاحب سيطرة كاملة على زوجته، لذلك لجأت سيدة تعمل فى مستحضرات التجميل لابتكار حيلة للتخلص من الرجال.

واخترعت جوليا سما قاتلا، من خليط المكياج الذى تبيعه، والذى أطلق عليه اسم "أكوا توفانا"، واستخدمته مع زوجها وقتلته بالفعل دون الشك فى أمرها، ووضعت السم داخل زجاجات مستحضرات التجميل لعدم الشك.

وبدأ إقبال الكثير من السيدات على شراء السم، دون اكتشاف السبب الحقيقى وراء قلة أعداد الرجال فى إيطاليا، حتى اعترفت سيدة على ذلك بعد شرائها العبوة ولخوفها الشديد قالت لزوجها كافة التفاصيل، ثم تم القبض على جوليا وتم إعدامها.