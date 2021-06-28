صور .. اكتشاف بقايا حوت منقرض من 37 مليون سنة فى السعودية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال عبد الله بن مفطر الشمرانى، الرئيس التنفيذى لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن هذا الاكتشاف يخدم العمل البحثى والعلمى، وخصوصا فى مجال الأحافير، والتى تعد من الاكتشفات المهمة على مستوى العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن فريقًا متخصصًا من قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية، مسح جروف الرشراشية الجيرية قرب محافظتى القريات والحديثة، للاستدلال والتعرف على أنواع الأحافير البحرية وبيئات ترسيبها فى شمال المملكة قبل 37 مليون سنة.

ولفت إلى أنها الحقبة الثانية من عصر الباليوجين، واأتد عصر الإيوسين من نهاية العصر الباليوسينى إلى بداية العصر الأوليغوسينى.