تخص روسيا.. العثور على وثائق بريطانية سرية ملقاة فى محطة حافلات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للهيئة البريطانية، عثر المواطن فى كينت جنوب انجلترا على الوثائق المكونة من 50 صفحة، والتى تتحدث رد الفعل المحتمل لروسيا بعد مرور مدمرة بريطانية قبالة شبه جزيرة القرم، وبينها مواد حساسة شملت رسائل البريد الإلكترونى وملفات "باور بوينت".

وبحسب الإذاعة البريطانية، اتصل بها المواطن فور عثوره على الوثائق، إلا أنه اختار عدم الكشف عن هويته.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع، بأن أحد العاملين بالحقيبة قد أبلغ فى وقت سابق عن فقدان وثائق، معتبرًا أنه "من غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات على هذا الأمر".

وأشارت الوكالة إلى أنه كان من بين المعلومات الواردة فى الأوراق تفاصيل حول مرور المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفيندر" عبر المياه الواقعة قبالة شبه جزيرة القرم، والتى زادت هذا الأسبوع من التوتر بين لندن وموسكو.

وقالت البحرية الروسية، إنها أطلقت طلقات تحذيرية بعد عدم رد السفينة البريطانية على دعوات الانسحاب، ونفت المملكة المتحدة تلك الرواية، وأكدت أن سفينتها قامت بمرور برىء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية، وفقاً للقانون الدولى ولم تسمع أى دعوات تحذيرية.

كما تشير الوثائق التى ظهرت إلى أن لندن كانت تتوقع بالفعل أن روسيا قد ترد بقوة على مرور المدمرة.

وتتناول الأوراق التى تم العثور عليها فى محطة الحافلات خططًا عسكرية فى أفغانستان، إلا أن الهيئة البريطانية لم تكشف عن بعض تفاصيلها، حماية لسلامة الموظفين البريطانيين فى أفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، تحلل الوثائق إمكانية الإبقاء على وجود عسكرى للمملكة المتحدة فى أفغانستان بمجرد انتهاء مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة.