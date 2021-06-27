وفى 1989، وضع تيم برنرز- لى، وهو فيزيائى أصبح خبير معلوماتية، تصورًا لنظام تشارك معلومات من شأنه السماح للعلماء بالاطلاع على بيانات أينما كانوا حول العالم.
وبحسب "إندبندنت عربية"، قد أطلق على هذه الشبكة الجديدة اسم "وورلد وايد ويب" (الشبكة العنكبوتية العالمية)، حين كان موظفًا فى مركز الحسابات التابع لما بات يُعرف بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قرب جنيف.
وفى 1990 و1991، كتب البرنامج الذى أدى إلى إنشاء أول متصفح للإنترنت وأرسى الأسس العملية للإنترنت بشكله الحالى.
كما اخترع فى تلك الفترة مفهومى "يو آر إل" (عناوين الإنترنت) و"أتش تى تى بى" (الذى يتيح إيجاد موقع إلكترونى) و"أتش تى أم إل" (اللغة المعلوماتية لتطوير صفحات إلكترونية).
وفى ظل تصميم على جعل هذه الشبكة مساحة مفتوحة، لم يستحصل تيم برنرز- لى على أى براءة اختراع لبرنامجه وأتاحه مجانًا للجميع، ما أسهم فى انتشاره.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على الاختراع، سيحصل برنرز- لى على جزء من الثروات الطائلة التى درّها اختراعه، من خلال بيع الملفات الأصلية التى استعان بها لتطوير برنامج الإنترنت، لكنه يعتزم دفع كامل ريع المزاد لأعمال خيرية.
ولم تعط "سوذبيز" أى تقديرات للقيمة المتوقعة للمزاد الذى يشمل نسخة متحركة لخطوط الترميز البالغ عددها حوالى عشرة آلاف ورسالة من المؤلف.
ويستمر المزاد الذى انطلق أخيرًا حتى الأربعاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض البرنامج الأصلى لاختراع الإنترنت للبيع فى مزاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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