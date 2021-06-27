جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن شركة آبل بدأت فى فصل مشتركى أبل تى فى بلس عن الباقة المجانية، موضحة أنه مع بداية يوليو 2021 سيكون الأشخاص الذين يشترون منتجات أبل مؤهلين للحصول على اشتراك مجانى لمدة 3 أشهر فقط من Apple TV +، بدلاً من عام.





وأشارت إلى أنه لن يتمكن الأشخاص الذين استفادوا من الإصدار التجريبى من الحصول عليها مرة أخرى، وخلال شهر يوليو أيضًا ستبدأ الشركة فى إصدار فواتير المشتركين الأوائل الذين قاموا بتفعيل العرض الترويجى تلقائيًا مقابل الخدمة بعد الوصول إلى عروضها لمدة 21 شهرًا تقريبًا مجانًا. ولطالما كانت الخدمة تتضمن ساعات أقل من الأفلام والتلفزيون مقارنة بخدمات البث الأخرى، وهو ما قد يكون سببًا لظهورها بسعر أقل، مقابل 8 دولارات شهريًا لـ Disney + أو 8.99 دولار لخطة Netflix القياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تبدأ فصل مشتركى «أبل تى فى بلاس» عن الباقة المجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.