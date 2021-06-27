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جدة - نرمين السيد - ووصلت تلك اللوحة إلى المزاد الفنى من قبل شخص قام بشرائها مقابل بضعة دولارات فى مركز تبرعات فى مكب نفايات فى مقاطعة أونتاريو الكندية، وفقا لما جاء فى "سى إن إن".
وأوضح روب كاولى، رئيس دار "Cowley Abbott" للمزادات فى تورونتو، أن اللوحة يطلق عليها عنوان "DHead XLVI" والتى تعد جزءا من سلسلة من حوالى 47 عملاً من أنامل ديفيد بوى بين عامى 1995 و1997.
وصنفت اللوحة بأنها عمل نادر، حيث تحمل اللوحة القماشية توقيع نجم موسيقى الروك البريطانى ديفيد بوى على ظهرها، إلى جانب بطاقة تحمل اسمه وتاريخ عام 199.
وكشف روب أن البائع الذى لم يتم الكشف عن هويته دفع 4.10 دولارا أمريكيا مقابل الحصول عليها فى مركز تبرع فى مكب للنفايات فى ساوث ريفر، والذى لم يعد جامعًا فنيًا فقط، ولكن اللوحة نفسها لفتت انتباهه.
وكان من المتوقع أن تحقق اللوحة ما يقدر بـ 7.381 دولارًا إلى 9.841 دولارًا أمريكيًا، ولكنها تجاوزت هذا السعر فى اليوم الأول من البيع، وينتهى المزاد فى يونيو الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من مكعب النفايات.. شخص يعثر على لوحة تباع بآلاف الدولارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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