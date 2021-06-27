من مكعب النفايات.. شخص يعثر على لوحة تباع بآلاف الدولارات

جدة - نرمين السيد - ووصلت تلك اللوحة إلى المزاد الفنى من قبل شخص قام بشرائها مقابل بضعة دولارات فى مركز تبرعات فى مكب نفايات فى مقاطعة أونتاريو الكندية، وفقا لما جاء فى "سى إن إن".

وأوضح روب كاولى، رئيس دار "Cowley Abbott" للمزادات فى تورونتو، أن اللوحة يطلق عليها عنوان "DHead XLVI" والتى تعد جزءا من سلسلة من حوالى 47 عملاً من أنامل ديفيد بوى بين عامى 1995 و1997.

وصنفت اللوحة بأنها عمل نادر، حيث تحمل اللوحة القماشية توقيع نجم موسيقى الروك البريطانى ديفيد بوى على ظهرها، إلى جانب بطاقة تحمل اسمه وتاريخ عام 199.

وكشف روب أن البائع الذى لم يتم الكشف عن هويته دفع 4.10 دولارا أمريكيا مقابل الحصول عليها فى مركز تبرع فى مكب للنفايات فى ساوث ريفر، والذى لم يعد جامعًا فنيًا فقط، ولكن اللوحة نفسها لفتت انتباهه.

وكان من المتوقع أن تحقق اللوحة ما يقدر بـ 7.381 دولارًا إلى 9.841 دولارًا أمريكيًا، ولكنها تجاوزت هذا السعر فى اليوم الأول من البيع، وينتهى المزاد فى يونيو الجارى.