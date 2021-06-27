صور.. أجمل أزياء للبلجيكية تاتيانا سيلفا

جدة - نرمين السيد - وولدت عارضة الأزياء البلجيكية تاتيانا سيلفا فى 5 فبراير 1985 فى مدينة بروكسل بـ بلجيكا. وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، لتمتعها بجسم أنيق وملامح جميلة وثقافة عالية. ولم تكتف بدورها كعارضة أزياء بل شاركت فى مجال تقديم البرامج، ونالت شهرة واسعة فى منطقتها. وتحرص تاتيانا على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها والتى تنال إعجاب متابعيها لأناقتها التى تحتل مكانة كبيرة لديهم.

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