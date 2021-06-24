مواصفات وسعر هاتف نوكيا الجديد «Nokia G20»

جدة - نرمين السيد - وتسعى الشركة لطرح الهاتف فى الأسواق العالمية، حيث ومن المقرر أن يتمكن المستخدمين من شراء الهاتف بدءا من 1 يوليو المقبل عبر موقع الشركة، وفقا لموقع GSMarena.

ويأتى الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 5050 ميللى أمبير فى الساعة.

ويحتوى هاتف نوكيا الجديد على خمسة كاميرات منها واحدة أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعه بدقة 5 ميجابيكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

كما يتمتع بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 جيحابايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع على الإطار الجانبى للجهاز، كما يتوفر بلونين الأزرق والفضى، ويبلغ سعر 199 دولار أى 3 آلاف جنيه مصرى.