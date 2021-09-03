انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 3/9/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتابع اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، في متابعة مستمرة لتقديم جديد الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والهيئات والمكاتب والصحف المصرية والعربية الرسمية، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، وننشر الآن جديد وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 3/9/2021 على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة عدد جديد من الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع كافة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة بالإضافة إلى فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهل، من مهندسين ومحاسبين ومحامين وفنيين في مختلف التخصصات وعمال إنتاج وعمال وعاملات وسكرتارية وسائقين وإداريين وموظفين استقبال ومندوبين مبيعات وتسويق وتلى سيلز وبائعين وبائعات وشيفات وغيرها من الوظائف، وننشر الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع على مصر فايف.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم

مطلوب محاسبين للعمل فورا بشركة مقاولات كبرى. مطلوب موزعين للعمل بشركة إعلانية كبرى. وظائف خالية بمركز طبي كبير بالسادس من أكتوبر. فرص عمل شاغرة بشركة كبرى بالنزهة الجديدة. مطلوب بائعين لشركة ملابس كبرى. مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة أدوية كبرى بقليوب. وظائف خالية بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر. فرص عمل بشركة إماراتيه كبرى تعمل في مجال مستحضرات التجميل. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال المستلزمات الطبية.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 3/9/2021 على مصر فايف.