وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 119 وظيفة شاغرة ورابط التقديم

وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شهدنا مؤخرا إقبالا كبيرا على محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1443، حيث أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الآونة الأخيرة عبر المنصات الرسمية لها عن توفر (119) وظيفية إدارية وتقنية للمواطنين السعوديين الحاصلين على البكالوريوس والماجستير فأعلى لكلا الجنسين الرجال والنساء، حيث أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدأت بالفعل بتلقي طلبات المتقدمين إلكترونيا للتوظيف بالهيئة بعد توفر عدة شروط أعلنت عنها الهيئة، وحيث نحرص نحن أعضاء موقع “ثقفني” على تقديم كافة الخدمات والتفاصيل للمتابعين الأعزاء، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإضافة للرابط الرسمي للتقديم بأحد الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



التخصصات المطلوبة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مجموعة تخصصات إدارية وتقنية لحاملي البكالوريوس والماجستير من الرجال والنساء للتوظيف بالهيئة، وإليكم التخصصات المطلوبة للتوظيف التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

القانون

المحاسبة

إدارة أعمال

المالية

نظم المعلومات

نظم إدارة معلومات

علوم الحاسب

الموارد البشرية

الإدارة العامة

الإدارة المالية

الهندسة الصناعية

التسويق

إدارة الجودة

الهندسة

إدارة مرافق

الشريعة

الأمن والسلامة

إدارة المخاطر

الاقتصاد

العلوم الاقتصادية

تحليل/ علم البيانات

الضرائب

علم الإحصاء

شروط التقديم في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هناك مجموعة شروط أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في التقديم بأحد الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة، واليكم ابرز الشروط التي أعلنت عنها الهيئة.

يشترط أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة

توفر الخبرة المطلوبة لدى المتقدم (إن وجدت) حسب شروط كل وظيفة

إتقان استخدام الحاسب الآلي وإجادة التعامل مع برامج الاوفيس

إتقان اللغة الانجليزية

رابط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يمكنكم التقديم بأحد الوظائف المعلنة من خلال الرابط الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طريق اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم وتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في كافة التخصصات بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها الهيئة.