وظائف جامعة الأمير سطام 1443 التقديم والمرفقات المطلوبة، حيث أعلنت إدارة جامعة الأمير سطام عن توافر بعض الفرص الوظيفية ذات الطابع الإداري للمراتب العليا من خلال المرتبة الحادية عشر والثانية عشر، وقد وضحت الجامعة بأن الوظائف المعلنة سوف يكون العمل بها من خلال التعيين بمقر الجامعة، وتتوفر الوظائف للرجال من خلال نظام النقل أو عبر النقل بنظام الترقية، على أن يتم التقديم بهذه الوظائف بعد توافر الشروط الخاصة بالتقديم علي جميع المتقدمين والراغبين في التسجيل، وعلي مدي توافر المسمى الوظيفي الذي يناسب المؤهل التعليمي الذي يحصل عليه شخص، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة من أجل التقديم في وظائف جامعة الأمير سطام 1443.

الرتب الوظيفية بجامعة الأمير سطام

وضحت الجامعة بأن التعيين بالوظائف الخالية لديها تتضمن الرتبة الحادية عشر والتي تشمل: مدير إدارة قسم المشاريع والصيانة، كبير مشرفي قسم الإسكان، مدير وحدة قسم المراجعة الداخلية، تخصص أخصائي ميزانية، فيما تتضمن الرتبة الثانية عشر ما يلي: مدير إدارة قسم الرواتب، مراقب عام مالي، مدير قسم الإدارة القانونية، مدير إدارة قسم الصيانة.

تفضل الجامعة اختيار المتقدمين من الملتحقين ببرنامج الماجستير، وذلك لمن يترشح علي وظيفة معيد، واختيار الملتحقين ببرنامج الدكتوراه لمن يترشح في وظيفة محاضر.

عند عدم توافر وظائف محاضر بالجامعة فسوف تقوم الجامعة بتعيين المحاضرين علي المسمي الوظيفي “معيد” علي أن تتم المفاضلة في وقت لاحق مع الأفراد الذين تم تعينهم بالجامعة وفق مقادير الترقية التي تتم وفق لائحة الجامعة.

سوف تقوم الجامعة بتنفيذ أولوية الاختيار للوظائف الخالية لديها من خريجي الجامعات والتي لها مرتبة عالية من خلال تصنيف شنقهاي ويو أس نيوز والتايمز أيضاً.

التقديم علي الوظائف الطبية سوف يكون للأفراد الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس في الطب والجراحة فقط لا غير.

توجيهات خاصة بالمتقدمين للوظائف الشاغرة بالجامعةالمرفقات المطلوبة وطريقة التقديم

يجب عند التقديم للوظائف أن يتوافر كل من الهوية الوطنية، بيانت خدمات، المؤهل العلمي، جميع الخبرات العلمية، علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني بوابة توظيف الجامعة، علي أن يبدأ التسجيل بالوظائف من يوم الأحد الموافق 21/1/1443 ويستمر لمدة 10 أيام.